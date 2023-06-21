Galatasaray'ın Mert Müldür planı

Galatasaray'da transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar, her bölgede alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor.
Galatasaray'da Sacha Boey'un takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Yönetim bu nedenle, sağ beke takviye yapmak için girişimlere başladı.
Sarı kırmızılılar, Fransız savunmacının gidişi durumunda formayı bir Türk futbolcuya vermeyi hedefliyor.
GÜNDEM YENİDEN MERT MÜLDÜR
Mert Müldür listede yer alan isimler arasında. Milli futbolcunun adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de sıkça Galatasaray ile anılmıştı. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuyu yeniden gündemine aldı.
HEDEF 4 MİLYON EURO'YA ÇEKMEK
Sassuolo, Mert Müldür için kapıyı 7-8 milyon eurodan açmış durumda. Galatasaray ise bu fiyatı 4 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
İtalyan ekibiyle 1 sezonluk sözleşmesi kalan Mert'in de bu transfere olumlu baktığı öğrenildi.
Mert Müldür, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.
Sassuolo ile 3 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 58 dakika süre alabildi.
Galatasaray'da Sacha Boey'un takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Yönetim bu nedenle, sağ beke takviye yapmak için girişimlere başladı.
Sarı kırmızılılar, Fransız savunmacının gidişi durumunda formayı bir Türk futbolcuya vermeyi hedefliyor.
GÜNDEM YENİDEN MERT MÜLDÜR
Mert Müldür listede yer alan isimler arasında. Milli futbolcunun adı, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de sıkça Galatasaray ile anılmıştı. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncuyu yeniden gündemine aldı.
HEDEF 4 MİLYON EURO'YA ÇEKMEK
Sassuolo, Mert Müldür için kapıyı 7-8 milyon eurodan açmış durumda. Galatasaray ise bu fiyatı 4 milyon euro seviyelerine düşürmek istiyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
İtalyan ekibiyle 1 sezonluk sözleşmesi kalan Mert'in de bu transfere olumlu baktığı öğrenildi.
Mert Müldür, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.
Sassuolo ile 3 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 58 dakika süre alabildi.
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