Galatasaray'ın Mauro Icardi için derbi planı!

Galatasaray, Mauro Icardi'yi Fenerbahçe maçında oynatmak için pamuklara sardı.



Keçiörengücü ve İstanbulspor maçlarını kaçıracak Arjantinli yıldızın Sivas'a yetişmesi bekleniyordu. Ancak derbi düşünülerek riske edilmeyebilir, dönüş ise Ankaragücü sınavına kalabilir...



Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti.



Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren Icardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu.



Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi. Salonda bireysel çalışmalara başlayan Icardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.



4 OCAK'TA ANKARA'DAKİ MAÇTA SAHNEYE ÇIKACAK



Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir.



Icardi en kötü senaryoda 4 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanacak maça yetişecek. 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe sınavında takımını yalnız bırakmayacak olan 29 yaşındaki forvet, derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.





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