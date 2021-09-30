Galatasaray'ın Marsilya maçında penaltı beklediği an

Marsilya ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın Marsilya maçında penaltı beklediği an
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30 Eylül 2021 22:31
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynadığı maçta bir pozisyon konuşulan anlardan oldu.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Sacha Boey'un sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan döndü. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonda topun ele çarpması gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu.

Maçın Polonyalı orta hakemi Pawel Raczkowski oyunu devam ettirdi.


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