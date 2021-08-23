Galatasaray'ın Marcao'suz oranı %27!

Galatasaray, Marcao'nun sahada olduğu 81 lig maçında 51 kez galip geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın Marcao'suz oranı %27!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2021 13:05
Galatasaray'da Kerem'e fiziksel müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, iki ay boyunca takımını yalnız bırakacak.

Yeni transfer van Aanholt'un yemeğe çıkarıp moral verdiği Marcao yerine ligde Victor Nelsson, Avrupa'da Alpaslan Öztürk görev yapacak.

Galatasaray, Brezilyalı stoperi transfer ettiği 2019 yılından beri Marcao'nun sahada olduğu 81 lig maçının 51'ini kazandı.

Tecrübeli savunmacı ile %53 olan galibiyet oranı, Marcao'suz %27'ye düşüyor. Sarı - kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncunun ligde oynamadığı 11 maçın sadece 3'ünden galip ayrıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.