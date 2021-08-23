Galatasaray'ın Marcao'suz oranı %27!

Galatasaray'da Kerem'e fiziksel müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao, iki ay boyunca takımını yalnız bırakacak.



Yeni transfer van Aanholt'un yemeğe çıkarıp moral verdiği Marcao yerine ligde Victor Nelsson, Avrupa'da Alpaslan Öztürk görev yapacak.



Galatasaray, Brezilyalı stoperi transfer ettiği 2019 yılından beri Marcao'nun sahada olduğu 81 lig maçının 51'ini kazandı.



Tecrübeli savunmacı ile %53 olan galibiyet oranı, Marcao'suz %27'ye düşüyor. Sarı - kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncunun ligde oynamadığı 11 maçın sadece 3'ünden galip ayrıldı.



