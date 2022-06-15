Galatasaray'ın Marcao'dan beklentisi büyük!

Avrupa kulüplerinin Marcao'ya olan ilgisi artarak devam ediyor. Brezilyalı futbolcuya Roma ve Sevilla oldukça yüksek bir teklif yapmaya hazırlanıyor.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadrodaki yıldız oyuncuları işaret ederek, "Hiçbir oyuncuyu satmayacağız" demişti.Ancak İspanyol basını, Sevilla'nın Sambacı için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığını ileri sürdü. Özbek'in böyle bir durumda Marcao'nun gitmesine izin verebileceği belirtiliyor.Başarılı oyuncu geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.