Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı hedefi

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçtaki kural hatası iddiası gündeme otururken, sarı-kırmızılılar, kural hatasından dolayı UEFA'ya başvurmuştu.



Karşılaşmanın hakemi Sandro Scharer'in, Lokomotiv Moskova forması giyen Zhivoglyadov'a, Kerem'e faulü sonrası 91.08'de ilk sarı kartı göstermesi, 92.22'de çıkan arbedede de yine kartını çıkardığı kamera görüntülerine yansıdı. Bu durum Rus basını tarafından gündeme getirilirken, sarı-kırmızılı kulüp, konuyla ilgili UEFA'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, hükmen galip sayılmalarını, bunun kabul edilmemesi durumunda maçın tekrarını istediklerini bildirdi.



NE ZAMAN OYNANACAK?



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray, tekrar halinde bu karşılaşmanın 25 Kasım'daki Marsilya maçında sonra oynatılmasını isteyecek. Böylece Cim-Bom, Moskova maçında kayıp olarak gördüğü 2 puanı telafi edebilecek.



Sarı-kırmızılı profesyoneller, gerekli dosyayı hazırlayıp, hemen itirazlarını iletti.





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