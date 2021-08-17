Galatasaray'ın ligdeki ilk maçına Marcao damgası

Galatasaray'ın Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Giresunspor ile oynadığı maça, Brezilyalı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti damga vurdu.



Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstün ayrılarak sezona galibiyetle başladığı müsabakada, sporseverler futbol sahalarında az rastlanır bir olaya şahitlik etti.



Karşılaşmanın 60. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Marcao, saha içinde takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladı. Topun taca çıktığı anda iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası Galatasaray yarı sahasından koşarak Giresunspor yarı sahasında bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, 22 yaşındaki oyuncuya önce kafa ardından da yumruk attı.



Galatasaraylı futbolcular Alexandru Cicaldau ve Mbaye Diagne araya girerek gerginliğe son verirken, oldukça sinirli olduğu görülen Marcao güçlükle sakinleştirildi.



Müsabakanın hakemi Erkan Özdamar, olayın ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve Marcao'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.



Brezilyalı futbolcu, eylemi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilecek.



- Spor gündemine damga vurdu



Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet, spor basınının bir numaralı gündemi haline geldi.



Spor yazarları ve yorumcuları, olaya sert bir şekilde tepki gösterdi. Marcao'nun davranışı sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu.



