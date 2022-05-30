Galatasaray'ın altyapısında gençlik devrimi yaşanıyor. Yeni yönetimle birlikte Avrupa'daki transferlere milyon Euro'lar harcayacak olan sarı-kırmızılıların asıl madeni Florya'da… U-14, U-16 ve, U-17 ve U-19 takımları bulundukları liglerde şampiyonluğa oynuyor. Bununla birlikte bazı isimler öne çıkmaya başladı. U-19'da forma giyen Zeki Mert Saki, şu ana dek 14 gol attı. A Takım'da geçen sezon bu kadar gol atan yok.



BU GENÇLER ŞAHANE



Galatasaray'ın forvetleri Gomis 9, Mostafa 8 ve Halil 4 gol atabildi. Zeki Mert, performansıyla "A Takım'a hazırım" mesajı veriyor. U-19'un kalecisi Jankat Yılmaz ile bu sezon kiralıktan dönecek olan 23 yaşındaki Batuhan Şen, Muslera ve Okan'ın arkasında güven veriyor. Çarşamba günü Konyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan U-19'dan Hamza, Emir, Beknaz ve Özgür Baran da göz kamaştıran isimler.



YAZ KAMPINA GÖTÜRÜLECEKLER



Hamza Akman, Zeki Mert Saki, kaleci Jankat, Özgür Baran, Emir Tintis ve Beknaz Almazbekov, parlayan isimler. Yeni yönetimin bu oyuncuları sezon başı kampına götürüp A takımla çalışmalarını sağlaması bekleniyor.



