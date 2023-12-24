Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe özel olarak hazırlandı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28 resmi maçta 8 gol 8 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan milli futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında da skora katkı yapmayı hedefliyor.
Kerem'in Fenerbahçe'ye karşı süre aldığı 5 maçta 3 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunuyor.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28 resmi maçta 8 gol 8 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan milli futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında da skora katkı yapmayı hedefliyor.
Kerem'in Fenerbahçe'ye karşı süre aldığı 5 maçta 3 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunuyor.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.