Galatasaray'ın kozu Kerem

Fenerbahçe'ye karşı daha önce iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, bu derbide de takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın kozu Kerem
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24 Aralık 2023 10:50
Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe özel olarak hazırlandı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28 resmi maçta 8 gol 8 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan milli futbolcu, Fenerbahçe deplasmanında da skora katkı yapmayı hedefliyor.

Kerem'in Fenerbahçe'ye karşı süre aldığı 5 maçta 3 galibiyeti ve 2 yenilgisi bulunuyor.

Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



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