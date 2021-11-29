Galatasaray'ın korktuğu başına geldi: 43 puan!

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in cezası sonrası bir kayıp daha yaşadı.

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Galatasaray'ın korktuğu başına geldi: 43 puan!
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29 Kasım 2021 09:21
Son 10 yılda Fatih Terim'siz 31. sınavına çıkan Galatasaray, 11 beraberlik ve 7 yenilgi ile toplamda 43 puan kaybetti.

Teknik direktör Fatih Terim'in aldığı 6 maçlık ceza sonrasında sarı-kırmızılı camia, geçmiş dönemdeki kayıpları hatırlamıştı.

İmparator'un son 10 yılda cezalı olduğu 30 maçta 13 galibiyet alabilen G.Saray, dün de kayıp yaşayarak seriyi bozmadı.

Terim'siz son 10 yıldaki 31. maçına çıkan Aslan, 11. beraberliğini Malatya'da aldı. Sarı-kırmızılılar 7 kez de sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.


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