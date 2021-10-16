Galatasaray'ın Konyaspor maçında 2 cezalı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Konyaspor maçında 2 cezalı
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16 Ekim 2021 10:20
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında yarın (17 Ekim) İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

Galatasaray'da iki cezalı

Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.

 


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