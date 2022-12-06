Galatasaray'ın konuğu Enea Gorzow

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'ndaki beşinci maçında çarşamba günü Polonya'nın InvestInTheWest Enea Gorzow takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Kupada grup mücadelesine iç sahada Slovakya'nın Slavia Banska takımı karşısında 94-52'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında yarınki rakibi Enea Gorzow'a deplasmanda 78-71 mağlup oldu.
Slovakya deplasmanında Piestanske Cajky karşısında 71-63 kaybeden Galatasaray, Slavia Banska'yı ise 81-70 yenmesini bildi.
Sarı-kırmızılı takım grupta 2 galibiyetle 3. sırada yer alırken, 4 galibiyeti bulunan Enea Gorzow birinci sırada.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Kupada grup mücadelesine iç sahada Slovakya'nın Slavia Banska takımı karşısında 94-52'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçında yarınki rakibi Enea Gorzow'a deplasmanda 78-71 mağlup oldu.
Slovakya deplasmanında Piestanske Cajky karşısında 71-63 kaybeden Galatasaray, Slavia Banska'yı ise 81-70 yenmesini bildi.
Sarı-kırmızılı takım grupta 2 galibiyetle 3. sırada yer alırken, 4 galibiyeti bulunan Enea Gorzow birinci sırada.
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