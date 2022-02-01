Galatasaray'ın konuğu Beretta Famila Schio

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Beretta Famila Schio'yu ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın konuğu Beretta Famila Schio
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01 Şubat 2022 13:38
 Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. haftasında çarşamba günü İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu konuk edecek.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 13 maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grupta 5. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında grubun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beretta Famila Schio 76-73 kazanmıştı.

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