Galatasaray'ın konuğu Anadolu Efes!

Galatasaray Nef ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında karşı karşıya gelecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda 22 Ocak Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Maç BeIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Ligde 15 maçta 7 galibiyeti bulunan Galatasaray Nef, rakibiyle sezonun ilk maçında karşı karşıya geldi. Bu maçı Anadolu Efes 77-68'lik skorla kazandı.



Sarı kırmızılılarda 15.79 sayı ortalamasıyla ligdeki en skorer oyuncu olan Dylan Ennis, cezasından dolayı bu maçta forma giyemeyecek.



Ligde 15 maçta 10 galibiyeti bulunan Anadolu Efes ise son olarak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-77 mağlup etti.



17.91 sayı ortalamasıyla Will Clyburn ve 17.22 sayı ortalamalı Rodrigue Beaubois, Efes'in en skorerleri olarak dikkat çekiyor.



Anadolu Efes, Galatasaray Nef maçı ile birlikte Türkiye'deki 1647. resmi maçına çıkacak. Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi'nde 1507, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 24, Türkiye Kupası'nda 112, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası'nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda bir kez mücadele etti.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1508. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1507 karşılaşmada 1170 galibiyet, 334 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.



Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan 123 karşılaşmada Efes, 92 galibiyet ve 31 mağlubiyet elde etti.



İki ekip arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 114 karşılaşmada Anadolu Efes 84 galibiyet ve 30 mağlubiyet aldı.



Türkiye Kupası'nda iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmanın yedisinden Anadolu Efes galibiyet ile ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes ve Galatasaray Nef arasında bugüne kadar oynanan tek karşılaşmada ise yine Efes sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.





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