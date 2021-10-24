Galatasaray'ın kilit adamları: Kerem Aktürkoğlu ve Morutan

Galatasaray'da derbinin kilit adamları belli oldu. Aslan'ın hocası Fatih Terim, Beşiktaş savunmasını açmak için, Lokomotiv Moskova deplasmanında Galatasaray'a galibiyeti getiren iki genç yeteneği kullanacak. Yorgun olmalarına rağmen Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta saha üçlüsünü bozmayı düşünmeyen Terim'in, kanatları Kerem - Morutan ikilisine teslim edeceği, özellikle Kerem'den sık sık savunma arkasına koşu yapmasını istediği, Morutan'dan ise oyun kurucu kanat rolünü üstlenmesi talimatını verdiği öğrenildi. Derbiye ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılan Muhammed de sık sık geriye gelerek stoperleri öne çekmeye ve Kerem'e boş alan açmaya çalışacak.



Vurucu güç Diagne



Terim'in bir diğer hücum planı da kulübede gizli! Fatih hoca son haftalarda oyuna sonradan soktuğu ve büyük verim aldığı Diagne'yi yine işi bitirmek amacıyla sahaya sürecek. Fatih hocanın, Emre Kılınç'ı da oyunun dengede gitmesi halinde maçın kilidini açmak amacıyla kullanacağı, gelen haberler arasında. Ligde ilk kez birlikte görev alacak olan Marcao - Nelsson ikilisinin savunmada nasıl bir performans göstereceği de merak konusu.





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