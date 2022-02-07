Galatasaray'ın kayıp Rumenler'i!

MORUTAN İLE 8 DAKİKA

TORRENT MORUTAN'I TERCİH ETMİYOR

İKİSİNİN TOPLAMI 10.6 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı kritik Spor Toto Süper Lig maçında Rumen yıldızlar kayıpları oynadı.Galatasaray orta sahasında yaratıcılığı ve paslarıyla ön plana çıkması beklenen Alexandru Cicaldau, sahada 82 dakikada kaldı ve 22 kez topla buluştu. 22 kez topla buluşan ve 9 kez top kaybeden Cicaldau, 12 kez pas denedi ve 9'unda başarılı oldu.Girdiği ikili mücadelenin ikisini de kaybeden Rumen futbolcu, mücadeleyi 1 isabetli şutla tamamladı. Cicaldau, oynadığı 82 dakikada hiç faule maruz kalmadı.Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği bir diğer Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan ise 8 dakikada 9 kez topla buluştu. 2 kez top kaybeden Morutan, 7 pasının 5'inde isabet sağladı. Genç oyuncu, girdiği 5 ikili mücadelenin 1'ini kazanabildi.Torrent'li 4 maçta 1 kez ilk 11'de başlayan ve 62 dakika sahada kalan Morutan, Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında toplam 19 dakika süre alabildi.Galatasaray'ın yeni hocasının tercihi 3 maçta Olimpiu Morutan yerine Emre Kılınç'tan yana kullanması da dikkat çekti.Galatasaray sezon başında 24 yaşındaki Alexandru Cicaldau'ya 6.5 milyon euro, 22 yaşındaki Olimpiu Morutan'a ise 4.1 milyon euro bonservis ödemişti.