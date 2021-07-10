CANLI: Galatasaray - Kasımpaşa

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ikinci hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Galatasaray - Kasımpaşa
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10 Temmuz 2021 18:57
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

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CANLI: Galatasaray 0-0 Kasımpaşa

*İlk yarı oynanıyor...

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Berk, Ömer, Ozornwafor, Luyindama, Yedlin, Aytaç, Arda Turan, Emre Kılınç, Yunus, Kerem, Oğulcan.



KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ

Ertuğrul, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Sadiku, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Yasin Dülger


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