Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
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CANLI: Galatasaray 0-0 Kasımpaşa
*İlk yarı oynanıyor...
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Berk, Ömer, Ozornwafor, Luyindama, Yedlin, Aytaç, Arda Turan, Emre Kılınç, Yunus, Kerem, Oğulcan.
KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ
Ertuğrul, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Sadiku, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Yasin Dülger
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN
CANLI: Galatasaray 0-0 Kasımpaşa
*İlk yarı oynanıyor...
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Berk, Ömer, Ozornwafor, Luyindama, Yedlin, Aytaç, Arda Turan, Emre Kılınç, Yunus, Kerem, Oğulcan.
KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ
Ertuğrul, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Sadiku, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Yasin Dülger