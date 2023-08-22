Galatasaray'ın kamp kadrosunda büyük sürpriz

Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kamp kadrosunda büyük sürpriz
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22 Ağustos 2023 10:56
Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu açıklandı.

Yeni transferlerden Tete, Molde maçı kamp kadrosuna alındı. Oyuncunun kısa süre içerisinde geçici lisansının çıkarılması ve maç kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.

Wilfried Zaha sakatlık, Lucas Torreira kırmızı kart cezası, Hakim Ziyech ise listeye bildirilmemesi sebebiyle kadroda yer almadı. 

İşte Galatasaray'ın Molde maçı kamp kadrosu:



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