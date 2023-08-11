Galatasaray'ın kamp kadrosunda 5 eksik, 3 müjde

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kamp kadrosunda 5 eksik, 3 müjde
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11 Ağustos 2023 16:50
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almazken, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira kadroda yerlerini aldı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;



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