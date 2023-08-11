Galatasaray'ın kamp kadrosunda 5 eksik, 3 müjde

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada; transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almazken, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira kadroda yerlerini aldı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;
Kulüpten yapılan açıklamada; transferi yeni açıklanan Tete'nin yanı sıra Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Olimpiu Morutan kadroda yer almazken, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay ve Lucas Torreira kadroda yerlerini aldı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;