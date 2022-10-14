Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu açıklandı.
Sarı-kırmızılılarda Mathias Ross, Patrick van Aanholt ve Emre Taşdemir kafilede yer almadı.
Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi.
Sarı-kırmızılılarda Mathias Ross, Patrick van Aanholt ve Emre Taşdemir kafilede yer almadı.
Galatasaray'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi.
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