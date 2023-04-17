Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? 2023 GS kalan lig maçları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne oluyor. Galatasaray, en yakın takipçisi olan Fenerbahçe'nin 6, üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 8 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Sezonun sonuna doğru yaklaşırken üç büyüklerin kalan maçları da taraftarların merak konusu oldu. İşte Galatasaray'ın kalan maçları...30. hafta: Alanyaspor - Galatasaray31. hafta Galatasaray - Fatih Karagümrük32. hafta: Beşiktaş - Galatasaray33. hafta: Galatasaray - Başakşehir34. hafta: İstanbulspor - Galatasaray35. hafta Galatasaray - Sivasspor36. hafta: MKE Ankaragücü - Galatasaray37. hafta: Galatasaray - Fenerbahçe38. hafta: Hatayspor - GalatasaraySüper Lig'de 57 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;30. hafta Başakşehir (D)31. hafta İstanbulspor32. hafta Sivasspor (D)33. hafta Giresunspor (D)34. hafta Trabzonspor35. hafta Hatayspor (D)36. hafta Antalyaspor37. hafta Galatasaray (D)38. hafta Gaziantep FKSüper Lig'de 55 puanla üçüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın 2022-23 sezonunda kalan maçları şu şekilde;30. hafta Hatayspor31. hafta Ümraniyespor (D)32. hafta Galatasaray33. hafta Antalyaspor (D)34. hafta Gaziantep FK35. hafta Adana Demirspor (D)36. hafta BAY37. hafta Kasımpaşa (D)38. hafta Konyaspor