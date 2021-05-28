Galatasaray'ın kadrosu S.O.S veriyor

Sezonu erken açmaya hazırlanan Galatasaray'da eldeki futbolcuların azlığı dikkat çekiyor.

Haber; Sabah
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Galatasaray'ın kadrosu S.O.S veriyor
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28 Mayıs 2021 09:02
19 Haziran'da yapılması beklenen seçimden 2 hafta sonra Galatasaray, ön eleme için UEFA'ya 4'ü altyapıdan 25 kişilik kadrosunu bildirmek zorunda. 20-21 Temmuz'da başlayacak Avrupa macerası öncesi transfer süreci daha kritik hale gelirken, listeyi kimlerin oluşturacağı henüz bilinmiyor.

12 oyuncunun 31 Mayıs itibarıyla sözleşmeleri sona eriyor, 6 oyuncu ise kiralık gittikleri takımlardan geri dönüyor.

Şu an mevcut kadro şu isimlerden oluşuyor: Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Luyindama, Marcao, Ozornwafor, Yedlin, Taylan, Emre Kılınç, Kerem, Oğulcan, Feghouli, Babel, Falcao, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne, Muhammed

Prensipte anlaşılanlar: Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk.

Sözleşmesi bitenler: Gedson, Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Saracchi, Etebo, Arda Turan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Şener Özbayraklı.

İmzası beklenenler: Emre Akbaba, Ömer Bayram


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