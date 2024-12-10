Galatasaray'ın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde rakibi: Lyon

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Çarşamba günü Olimpik Lyon'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde rakibi: Lyon
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10 Aralık 2024 12:04
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında 11 Aralık Çarşamba günü Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan Catarina Campos düdük çalacak.

Oynadığı 4 maçta da mağlubiyet yaşayan ve son sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan iki maç öncesinde gruptan çıkma şansını kaybetti. Organizasyonun grup aşamasında 1 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Grupta ilk sırada yer alan Fransız ekibi ise 4'te 4 yaparak çeyrek finali garantiledi. Olimpik Lyon ise grupta 12 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

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