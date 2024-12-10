Galatasaray'ın Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde rakibi: Lyon

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında 11 Aralık Çarşamba günü Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini konuk edecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan Catarina Campos düdük çalacak.



Oynadığı 4 maçta da mağlubiyet yaşayan ve son sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan iki maç öncesinde gruptan çıkma şansını kaybetti. Organizasyonun grup aşamasında 1 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.



Grupta ilk sırada yer alan Fransız ekibi ise 4'te 4 yaparak çeyrek finali garantiledi. Olimpik Lyon ise grupta 12 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 1 gol gördü.



