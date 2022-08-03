Galatasaray'ın Justin Kluivert ısrarı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Justin Kluivert için masada..

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray'ın Justin Kluivert ısrarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2022 11:07
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, takviyeler için temaslarını sürdürüyor. İddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda Justin Kluivert ismi gündeme gelmişti.

Aslan'ın bu transferde ısrarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...

GALATASARAY BEKLEMEYE GEÇTİ

Roma ile Galatasaray arasında Justin Kluivert transferi için temaslar devam ediyor.

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Hollandalı kanat için 12 milyon euro talep edince Aslan beklemeye geçti.

5 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon euroluk bütçe ayırmış durumda.

NICE DE PEŞİNDE

Roma'yla 1 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncunun peşinde, geçen yıl kiralık oynadığı Nice de bulunuyor.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ