Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, takviyeler için temaslarını sürdürüyor. İddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda Justin Kluivert ismi gündeme gelmişti.
Aslan'ın bu transferde ısrarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...
GALATASARAY BEKLEMEYE GEÇTİ
Roma ile Galatasaray arasında Justin Kluivert transferi için temaslar devam ediyor.
İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Hollandalı kanat için 12 milyon euro talep edince Aslan beklemeye geçti.
5 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI
Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon euroluk bütçe ayırmış durumda.
NICE DE PEŞİNDE
Roma'yla 1 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncunun peşinde, geçen yıl kiralık oynadığı Nice de bulunuyor.
Aslan'ın bu transferde ısrarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...
GALATASARAY BEKLEMEYE GEÇTİ
Roma ile Galatasaray arasında Justin Kluivert transferi için temaslar devam ediyor.
İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Hollandalı kanat için 12 milyon euro talep edince Aslan beklemeye geçti.
5 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYRILDI
Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon euroluk bütçe ayırmış durumda.
NICE DE PEŞİNDE
Roma'yla 1 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncunun peşinde, geçen yıl kiralık oynadığı Nice de bulunuyor.