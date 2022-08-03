Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, takviyeler için temaslarını sürdürüyor. İddialı bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılarda Justin Kluivert ismi gündeme gelmişti.Aslan'ın bu transferde ısrarını sürdürdüğü ortaya çıktı. İşte detaylar...Roma ile Galatasaray arasında Justin Kluivert transferi için temaslar devam ediyor.İtalyan ekibi, 23 yaşındaki Hollandalı kanat için 12 milyon euro talep edince Aslan beklemeye geçti.Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 5 milyon euroluk bütçe ayırmış durumda.Roma'yla 1 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncunun peşinde, geçen yıl kiralık oynadığı Nice de bulunuyor.