Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz! 3 plan, 3 farklı mevki

Okan hocanın eksik oyuncuların yokluğunda yaptığı 3 farklı planda da Barış Alper'in yeri farklı. Ana planda genç oyuncu sol bekte başlıyor. Alternatif planlara göre Barış, Konya'ya karşı forvet veya sağ bek de oynayabilir. İşte tecrübeli hocanın diğer düşünceleri...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz! 3 plan, 3 farklı mevki
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07 Ocak 2024 11:03
Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, Sergio Oliveira, cezalı olan Sacha Boey, Lucas Torreira ve Afrika Kupası'na giden Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu, Cim Bom'un Konyaspor'la karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek. Öte yandan 20 maçlık satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için Angelino'nun da oynaması beklenmiyor. Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in durumu da maç günü belli olacak.

Farklı yerlerde düşünüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle Konyaspor maçına birkaç farklı planla hazırlandı. Aslan'ın hocası, bu farklı planların neredeyse tamamında, jokeri Barış Alper Yılmaz'ı farklı yerlerde kullandı.

Halil Dervişoğlu sürprizi

Öncelik, Barış'ın bugün sol bekte başlaması, Kaan'ın sağ bekte, Ndombele'nin merkezde, Halil'in de ileri uçta oynaması yönünde. Bir diğer planda Kazımcan sol beke, Barış Alper ise Halil'in yerine forvete geçiyor. Bir başka kurguda da Kazımcan sol bekte, Barış sağ bekte, Kaan Ayhan merkezde Ndombele'nin yerinde, Halil de yine santrforda görev yapıyor.

Yeri garanti olanlar...

Bu denemelerin dışında Buruk'un aklında garanti olan pozisyonlar da var. Kalede Muslera, savunmanın göbeğinde Abdülkerim ve Nelsson'un yeri hazır. Merkezde Kerem Demirbay, sağ önde Tete, sol önde Zaha ve forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Mertens'in ilk 11'e girmesi durumunda, Kerem'in sola, Zaha'nın da kulübeye veya santrfora geçmesi de seçenekler arasında. Buruk, kadro hakkındaki nihai kararı ise maç saatine doğru verecek. 

 
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