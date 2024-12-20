Galatasaray'ın jeneratörü: Aşk acısı da yıldırmıyor

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere iki kulvarda da tam gaz yoluna devam eden Galatasaray; Süper Lig'de 6 puan farkla lider, Avrupa'da ise Play-Off'u garantilemiş durumda. 19 maçtır yenilmeyerek Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de bu rakamlara ulaşan tek takım olan Sarı-Kırmızılılarda sakatlık ve oluşturduğu rotasyon sorunları da dikkat çekiyor.
Aslan'ın yeni transferlerinden Ismail Jakobs sık sık sakatlıkları nedeniyle maç kaçırıp yalnızca 11 maçta 786 dakika süre alabilirken; Icardi'nin sakatlığına rağmen teknik direktör Okan Buruk çoğu maçta 3 stoperle oynamak durumunda kaldı. Takımın jokerlerinden Kaan Ayhan, sağ bek, stoper, orta saha olmak üzere birden çok mevkide görev alırken; sol bekte ise Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper ve Berkan Kutlu'nun bile forma giydiği oldu.
SAKATLIKLAR VURDU; ICARDİ SEZONU KAPATTI
Bu sezon Sarı-Kırmızılıları vuran en büyük haber ise Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı sakatlığı oldu. Avrupa Ligi'nde 3-2 kazanılan Tottenham maçında sakatlanan Tangocu golcü, ülkesinde ameliyat geçirdi ve bu sezon forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Cimbom'da Davinson Sanchez'in sakatlığı da savunmada önemli gedikler açıyor...
GALATASARAY'IN JENERATÖRÜ; AŞK ACISI DA YILDIRMADI
Galatasaray'da oyuncuların özel hayatları da son dönemde sık sık gündeme geldi. Icardi'nin; Wanda Nara ile boşanma süreci Arjantin ve İtalya'nın yanı sıra ülkemizde de son derece ilgi çekerken, tek ayrılık hikayesi bu olmadı... Uruguaylı Lucas Torreira'nın da oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki kısa bir süre önce sonlandı ancak bu da 28 yaşındaki 'jeneratörü' durduramadı.
3 SEZONDA SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI
Sarı-Kırmızılılarda her maç belli bir ortalama ve üstünde oynayan Torreira, istikrarlı bir şekilde forma giymesiyle de dikkat çekti. Geldiği sezon olan 2022-23'te Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 34 maça çıkan Uruguaylı, geçen sezon ise tüm kulvarlarda tam 47 maçta forma giydi. Bu sezon da tüm kulvarlarda 23 karşılaşmada süre alan 'jeneratör', bu süre zarfında sakatlık nedeniyle yalnızca 2 maç kaçırdı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun başında iç bağ gerilmesi nedeniyle 2 karşılaşmada forma giyemedi ve Galatasaray'da 3 sezonda başka bir sakatlık yaşamadı...
Aslan'ın yeni transferlerinden Ismail Jakobs sık sık sakatlıkları nedeniyle maç kaçırıp yalnızca 11 maçta 786 dakika süre alabilirken; Icardi'nin sakatlığına rağmen teknik direktör Okan Buruk çoğu maçta 3 stoperle oynamak durumunda kaldı. Takımın jokerlerinden Kaan Ayhan, sağ bek, stoper, orta saha olmak üzere birden çok mevkide görev alırken; sol bekte ise Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper ve Berkan Kutlu'nun bile forma giydiği oldu.
SAKATLIKLAR VURDU; ICARDİ SEZONU KAPATTI
Bu sezon Sarı-Kırmızılıları vuran en büyük haber ise Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı sakatlığı oldu. Avrupa Ligi'nde 3-2 kazanılan Tottenham maçında sakatlanan Tangocu golcü, ülkesinde ameliyat geçirdi ve bu sezon forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Cimbom'da Davinson Sanchez'in sakatlığı da savunmada önemli gedikler açıyor...
GALATASARAY'IN JENERATÖRÜ; AŞK ACISI DA YILDIRMADI
Galatasaray'da oyuncuların özel hayatları da son dönemde sık sık gündeme geldi. Icardi'nin; Wanda Nara ile boşanma süreci Arjantin ve İtalya'nın yanı sıra ülkemizde de son derece ilgi çekerken, tek ayrılık hikayesi bu olmadı... Uruguaylı Lucas Torreira'nın da oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişki kısa bir süre önce sonlandı ancak bu da 28 yaşındaki 'jeneratörü' durduramadı.
3 SEZONDA SADECE 2 MAÇ KAÇIRDI
Sarı-Kırmızılılarda her maç belli bir ortalama ve üstünde oynayan Torreira, istikrarlı bir şekilde forma giymesiyle de dikkat çekti. Geldiği sezon olan 2022-23'te Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 34 maça çıkan Uruguaylı, geçen sezon ise tüm kulvarlarda tam 47 maçta forma giydi. Bu sezon da tüm kulvarlarda 23 karşılaşmada süre alan 'jeneratör', bu süre zarfında sakatlık nedeniyle yalnızca 2 maç kaçırdı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezonun başında iç bağ gerilmesi nedeniyle 2 karşılaşmada forma giyemedi ve Galatasaray'da 3 sezonda başka bir sakatlık yaşamadı...