Galatasaray'ın istediği sol bek İtalya'yı seçti!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Aaron Martin'in tercihini İtalya'dan yana kullandığını belirtti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın istediği sol bek İtalya'yı seçti!
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24 Haziran 2023 17:16
Galatasaray, gelecek sezon çalışmalarına devam ederken sol bek transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Mainz ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan İspanyol sol beki transfer etmek istiyor.

TERCİHİNİ YAPTI

Sarı kırmızılılar oyuncu ile ilgili temaslarını sürdürse de 26 yaşındaki sol bekin tercihini Serie A ekibi Genoa'dan yana kullandığı belirtildi.

İTALYA'YI İSTİYOR

Başarılı oyuncunun İtalya'da oynamak istediği için böyle bir tercih yaptığı aktarıldı.

ESPANYOL DA İLGİLENDİ

26 yaşındaki yıldızla LaLiga ekibi Espanyol'un da ilgilendiği ifade edildi.

Mainz ile geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan Martin, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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