Galatasaray'ın istediği sol bek İtalya'yı seçti!

Galatasaray, gelecek sezon çalışmalarına devam ederken sol bek transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Mainz ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan İspanyol sol beki transfer etmek istiyor.Sarı kırmızılılar oyuncu ile ilgili temaslarını sürdürse de 26 yaşındaki sol bekin tercihini Serie A ekibi Genoa'dan yana kullandığı belirtildi.Başarılı oyuncunun İtalya'da oynamak istediği için böyle bir tercih yaptığı aktarıldı.26 yaşındaki yıldızla LaLiga ekibi Espanyol'un da ilgilendiği ifade edildi.Mainz ile geçtiğimiz sezon 31 maça çıkan Martin, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.