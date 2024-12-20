Galatasaray'ın istediği Dybala'da iki şüphe!

İtalyan basını, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'nın transferinin zorluğunu iki nedene bağladı. Detaylar.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın istediği Dybala'da iki şüphe!
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20 Aralık 2024 09:01
Son güncelleme 20 Aralık 2024 09:07
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Paulo Dybala ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basını, Trabzonspor derbisini izlemeye gelen Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in Türkiye'deki zirveden iyi bir teklifle ayrıldığını, ancak İtalyan kulübünün 31 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında kolay kolay bırakmayacağını yazdı. Çizme medyası, bu transferin zorluğunu iki nedene bağladı. İşte o sebepler...

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Galatasaray, başarılı orta saha oyuncusuyla seneliği 10 milyon eurodan 2.5 yıllık anlaşma sağlamayı planlıyor. Roma, oyuncuyla ilgili kararını 15 Ocak'tan sonra ligde ve Avrupa'daki durumuna göre verecek. Dybala, bu tarihe kadar 7 maçta daha oynarsa, sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Roma, bonservis almadan oyuncusunu göndermek istemiyor.

Galatasaray ise maliyeti arttırmamak için böyle bir ödeme yapmayı arzu etmiyor. Roma, ligde 16 puanla 12. sırada yer alırken, düşme hattının yalnızca 2 puan gerisinde. Avrupa Ligi'nde ise 9 puanla 14. sıradalar.

İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR

İtalya'da kurulu bir düzeni olan Dybala ve Oriana Sabatini çifti, bu düzeni kolay kolay bozmaz. Çiftin, İtalya, Arjantin ve Miami arasında büyük kazanç elde ettikleri işler bulunuyor. Türkiye'de bu işleri yönetmeleri oldukça zor olacak.

Dybala ve ailesi, işlerini ön planda tutuyor ve düzenin bozulmasını istemiyor. Başarılı oyuncu, vereceği kararlarda ailesinin fikrini her zaman öncelikli olarak dikkate alıyor. Bu yüzden, Galatasaray'ın kısa süre içinde hem Dybala'yı hem de ailesini ikna etmesi gerekiyor. 

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir etkinlikte Dybala'nın adının transferde geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Transfer çok dinamik bir şey. Transfer sezonu yaklaştıkça bu tür haberlerin çıkması normal. Herkesin planları var. Biz de ileri dönük planlar yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu anda Kayserispor maçına odaklanmış durumdayım. Araya girdikten sonra önümüze daha net bakacağız. Takımımızı güçlendirmek için eksik mevkilerimize hazırlanacağız." açıklamasını yaptı.

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