Galatasaray'ın istediği Aliou Dieng cep yaktı

Orta sahadaki defansif gücü artırmak amacıyla transfer gündemine alınan Aliou Dieng, tam anlamıyla cep yakıyor...Sarı Kırmızılılar'ın kısıtlı bir bütçeyle başladığı görüşmelerde, genç oyuncunun kulübü Al Ahli'nin sunduğu istekler, yönetime mecburi geri adım attırdı. 23 yaşındaki Malili orta saha, menaceri vasıtasıyla yapılan ilk görüşmede yeşil ışık yakınca, Galatasaray Yönetimi'nden Mısır kulübüne ilk teklif gitti.Sarı Kırmızılılar, genç oyuncunun bonservisine 5.5 milyon Euro önerdi, bu paranın da taksitler halinde ödeneceği bildirildi.Al Ahli cephesinden gelen geri dönüş ise kısa süreli bir şok etkisi yarattı. "Dieng bizim en önemli oyuncumuz" diyen Al Ahli yetkilisi, Galatasaray'dan 9.5 milyon Euro bonservis talebinde bulundu. Buna rağmen yönetimin Dieng konusunu askıya almadığı, pazarlık sürecinin devam edeceği belirtiliyor. Şu sıralarda kulüp, yeni bir teklif paketi hazırlığında. Ancak Galatasaray cephesinin maksimum 6.5 milyon Euro limitine çıkabileceği ve kesinlikle daha fazla bir teklif yapılmayacağı öğrenildi.