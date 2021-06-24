Galatasaray'ın imdat çekici Fatih Terim

Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşmesiyle birlikte sorunlar birer birer aşılıyor. Sarı-kırmızılılarda eski başkan Mustafa Cengiz son dönemlerinde sürekli futbolcuları hedef alan açıklamalar yapmıştı. Bu sebeple de oyuncular, UEFA'ya verilmesi gereken 'borçsuzluk kağıtlarını' imzalamamıştı. Elmas başkanlığa seçildikten sonra ilk iş olarak bu konuya eğildi. Fotomaç'ın haberine göre; Futbolculara ödemelerin yapılacağının sözünü verdi. Daha da önemlisi araya teknik direktör Fatih Terim girdi ve sorunu çözdü.Sarı-kırmızılı takımın hocası Fatih Terim önce yerli isimlerin tamamından imzaları bir an önce atmalarını istedi. Ardından Milli Takım'daki futbolcular ve yabancılarla temas kuruldu, imzaları alındı. En çok problemi sezon devam ederken stadın çimleri üzerinden yöneticileri eleştirdiği için sözleşmesi fesh edilen Younes Belhanda'nın çıkarması bekleniyordu. Ancak İmparator, Belhanda sorununu da çözdü. Faslı yıldızın da borçsuzluk kağıdını imzalayacağı öğrenildi. Böylece sezon öncesi önemli bir sorun aşıldı.