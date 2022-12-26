Galatasaray'ın ne zaman başı sıkışsa Bafetimbi Gomis işbaşında...Ligin ilk haftasında Antalyaspor deplasmanında 89'da oyuna giren Gomis, uzatma dakikalarında golü bularak, Galatasaray'a ilk üç puanı kazandıran isim olmuştu. 3. haftada da 78'da oyuna giren futbolcu, 86. dakikada sıkışan oyunu golüyle rahatlattı ve Ümraniye'yi yıkan isim oldu.Gaziantep maçında sahneye çıkan yine Gomis oldu. Sagal'ın 27. dakikadaki golüne 36'da karşılık veren emektar oyuncu, 2-1 kazandıkları maçta Cim-Bom'un gol atan tek ismiydi. Çünkü ikinci golü Kitsiou kendi kalesine göndermişti. Kasımpaşa karşılaşmasında da Bahoken'in henüz 16. dakikadaki golüne Gomis 20'de karşılık verdi ve üç puanın önünü açan futbolcu oldu.Dünya Kupası'na verilen aranın ardından sıra Ziraat Türkiye Kupası'na geldi. Keçiörengücü karşısında ölüp ölüp dirilen Galatasaray, yine golcüsü Gomis'in tek golüyle turu geçiren isimdi.