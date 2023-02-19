Galatasaray'ın ilk resmi maçı Başakşehir'le!

Deprem felaketi nedeniyle liglere verilen aranın ardından Galatasaray, ilk maçında Başakşehir'le karşılaşacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın ilk resmi maçı Başakşehir'le!
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19 Şubat 2023 12:10
İki takım 1 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi verecek.

Bu maçın belirlenen tarihte oynanıp oynanmayacağına dair TFF'den henüz resmi bir açıklama gelmese de erteleme maçları şubat ayının son haftasında başlayacağı için maç takviminde herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor.

Galatasaray ligde ise ilk resmi maçına 11 Mart Cumartesi günü Kasımpaşa karşısında çıkacak. 

 
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