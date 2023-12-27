Galatasaray'ın ilk önceliği 3 bölgeye transfer

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden Galatasaray, öncelikle olarak 3 bölgeye transfer yapmayı hedefliyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın ilk önceliği 3 bölgeye transfer
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27 Aralık 2023 13:39
Galatasaray devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmaları sürdürüyor. Angelino ve Kazımcan'ın performansı sonrası kesin bir sol bek alınacak. Ndombele ile yolları ayıracak olan yönetim Nelsson giderse stoper de transfer edecek.

Süper Lig'de ilk yarıyı aynı puana sahip Fenerbahçe'nin ardından 2. bitiren Galatasaray devre arası transfer döneminde 3 takviye yapmayı hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda ocakta sol bek, 8 numara ve stoper mevkilerinde değişim bekleniyor.

BARIŞ ALPER İYİ AMA

Angelino ve Kazımcan'ın hayal kırıklığı yaratmasının ardından çareyi Barış Alper'i bu bölgeye çekmekte bulan Okan Buruk milli futbolcunun performansından memnun olsa da Cimbom sol beke mutlaka bir takviye yapacak.

OLIVEIRA SATILABİLİR

Ayrıca orta sahada beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele ile de yolların ayrılması düşünülürken sarı kırmızılılar 8 numara için arayışlarını sürdürüyor. Tekliflere göre Oliveira ile de yollar ayrılabilir.

Takımdan ayrılmak isteyen Victor Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirecek olan yönetim Danimarkalı savunmacının ayrılması durumunda stopere de transfer yapacak.

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