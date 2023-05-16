Galatasaray'ın deplasman performansı son haftalarda düşüş gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Konyaspor'a 2-1, Beşiktaş'a 3-1 yenilen Aslan, son dönemdeki tek deplasman galibiyetini Alanya'da elde etti. Galatasaray iç sahada ise son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.
YILDIZLARA SARI UYARI
Cezalı Sacha Boey, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek. Kart sınırındaki ilk 11'in bankoları İcardi, Kerem, Sergio Oliveira ve Rashica ise sarı görmeleri halinde Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.
Sarı-kırmızılı takım dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Konyaspor'a 2-1, Beşiktaş'a 3-1 yenilen Aslan, son dönemdeki tek deplasman galibiyetini Alanya'da elde etti. Galatasaray iç sahada ise son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.
YILDIZLARA SARI UYARI
Cezalı Sacha Boey, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek. Kart sınırındaki ilk 11'in bankoları İcardi, Kerem, Sergio Oliveira ve Rashica ise sarı görmeleri halinde Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.