Galatasaray'ın içi dışı bir değil!

Galatasaray, dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Cimbom, iç sahada ise son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın içi dışı bir değil!
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16 Mayıs 2023 09:26
Galatasaray'ın deplasman performansı son haftalarda düşüş gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Konyaspor'a 2-1, Beşiktaş'a 3-1 yenilen Aslan, son dönemdeki tek deplasman galibiyetini Alanya'da elde etti. Galatasaray iç sahada ise son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

YILDIZLARA SARI UYARI

Cezalı Sacha Boey, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek. Kart sınırındaki ilk 11'in bankoları İcardi, Kerem, Sergio Oliveira ve Rashica ise sarı görmeleri halinde Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

 
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