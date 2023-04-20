Galatasaray'ın hücum gücü devlerde yok!

Konyaspor yenilgisi ile rekor galibiyet serisi sona eren Galatasaray çabuk yara sararken aldığı farklı galibiyetlerle yeniden havaya girdi.



Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 4-1'lik skorla geçen sarı kırmızılı ekip son üç maçta rakip filelere 12 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü. Bu maçlarda attığı kadar da kaçıran Galatasaray müthiş hücum ortalaması ile Avrupa'nın dev kulüplerine kafa tutar hale geldi.



MAÇ BAŞINA 19.2 ŞUT ÇEKİYOR



Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi (İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, Almanya 1. Bundesliga, İngiltere Premier Lig) dikkate alındığında Galatasaray bu beş organizasyonda maç başına en çok şut çeken ekip durumunda.



Aslan her maç rakip kaleye 19.2 şu gönderirken bu alanda en yakın takipçisi 18.6 ile Bundesliga lideri Bayern Münih. Aslan maç başına isabetli şutta ise Avrupa ikincisi durumunda.



İÇ SAHADA LENS'İN ARKASINDA



Karşılaşma başına 7.7 isabetli şut bulan Galatasaray bu alanda Bayern'in ardından ikinci sırada. Okan Buruk'un takımı maç başına attığı 2.3 golle de Bayern Münih ve Manchester City'nin ardından geliyor.



Galatasaray kendi sahasındaki yüzde 86'lık galibiyet oranıyla Avrupa'da ikinci basamakta. Bu alanda Galatasaray'ı geçebilen tek ekip yüzde 87 ile Fransız ekibi Lens...



İngiliz devi Manchester City ise yüzde 85 ile 3. durumda.



