Galatasaray'ın hedefinde; Florentino Luis'in gelecek planları

Transferde adı Galatasaray ile geçen Florentino Luis, gelecek planları ve Benfica'daki durumuyla ilgili A Bola'ya konuştu.



İşte Florentino Luis ile yapılan rörportaj;



"Benifica'da kalacak mısın, gelecek sezon ne yapacaksın?"



- Beklentim ve yapacağım şey çok açık. Benfica'da elimden gelenin en iyisini yapacağım, formayı almaya çalışacağım. Hedefim bu.



"KAMPA ÇAĞRILDIM"



"Sana neler söylendi, gelecek sezon kadroda olacak mısın?"



- Şu an her şey çok açık. Bana bağlı olmayan faktörler var. Şu anda bildiğim tek şey sezon öncesi kampına çağrıldığım. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gelecekte de neler olacağını göreceğiz.



"SCHMIDT'İN FUTBOLUNU MERAK EDİYORUM"



"Benfica'nın yeni teknik direktörü Roger Schmidt hakkında neler söylemek istersin?"



- Benfica'da yeni bir dönem başlatacak. Benfica çok nadiren yabancı teknik direktörlerle çalışır. Benfica, çok büyük çoğunlukla Portekizli teknik direktörlerin çalıştırdığı bir kulüptür. Hepsinin benzer metodları ve anlayışları vardır. Şimdi Alman bir teknik adam geldi ve kesinlikle iyi fikirler getirecektir. Herkes Alman teknik adamların ne kadar iyi olduğunu bilir. Biz Benficalılar, nasıl bir futbol anlayışı içerisinde olacağını merak ediyoruz. Bence, çok ilgi çekici ve atak bir futbol oynatacak.





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