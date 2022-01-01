Galatasaray'ın hedefi İsmail Çokçalış

Yerli sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan İsmail Çokçalış ile tekrar masaya oturacak.
21 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşirse 1 yıldır göz operasyonu nedeniyle formasından ayrı kalan Omar Elabdellaoui, Süper Lig'de düzenli oynayabileceği bir takıma kiralık verilecek.
1. Lig'de toplam 32 maça çıkan Çokçalış, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
21 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşirse 1 yıldır göz operasyonu nedeniyle formasından ayrı kalan Omar Elabdellaoui, Süper Lig'de düzenli oynayabileceği bir takıma kiralık verilecek.
1. Lig'de toplam 32 maça çıkan Çokçalış, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.