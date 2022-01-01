Galatasaray'ın hedefi İsmail Çokçalış

Sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın hedefi İsmail Çokçalış
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01 Ocak 2022 11:59
Yerli sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan İsmail Çokçalış ile tekrar masaya oturacak.

21 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşirse 1 yıldır göz operasyonu nedeniyle formasından ayrı kalan Omar Elabdellaoui, Süper Lig'de düzenli oynayabileceği bir takıma kiralık verilecek.

1. Lig'de toplam 32 maça çıkan Çokçalış, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.


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