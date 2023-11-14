Ocak ayındaki ara transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray'ın bir hedefi de Avrupa'daki genç ve potansiyelli gurbetçileri transfer ederek, hem kadro derinliği yaratmak hem de geleceği yönelik yatırım yapmak.
Bu doğrultuda scout ekibinin oldukça geniş bir liste hazırlığı ve teknik ekibin filtresinden geçen isimlerle ilgili çalışmaların başladığı öğrendildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, bu doğrultuda yaz transfer döneminde Bayern Münih II takımından Eyüp Aydın'ı transfer etmişti.
Bu doğrultuda scout ekibinin oldukça geniş bir liste hazırlığı ve teknik ekibin filtresinden geçen isimlerle ilgili çalışmaların başladığı öğrendildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, bu doğrultuda yaz transfer döneminde Bayern Münih II takımından Eyüp Aydın'ı transfer etmişti.