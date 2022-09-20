Galatasaray'ın hedefi belli oldu!

Özellikle son anlarda çevirdiği maçlarla lige damga vuran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un hedefi, her maç 120 kilometre ortalamayı yakalamak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın hedefi belli oldu!
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20 Eylül 2022 08:37
7 haftada topladığı 16 puanla lider Adana Demirspor'un ensesinde yer alan Galatasaray , özellikle son anlarda çevirdiği maçlarla lige damga vurdu.

Oynanan son Konyaspor mücadelesinde Sarı-Kırmızılı takım, 119,8 kilometrelik koşu mesafesi yakaladı ve bu sezon kendi rekorunu kırdı.

Teknik direktör Okan Buruk'un hedefi, her maç 120 kilometre ortalamayı yakalamak. Bu doğrultuda Milli arada takıma kondisyon idmanları da yaptırılacak. 

 
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