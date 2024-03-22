Galatasaray'ın hava kuvvetleri komutanı: Victor Nelsson

Galatasaray'ın savunma oyuncuları bu sezon hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Süper Lig'de bu sezon en fazla hava topu kazanan savunma oyuncusu oldu.
Tecrübeli stoperin maç başına 4.52 hava topu ile zirvede yer aldığı sıralamada, 3.85'le Abdülkerim Bardakcı ikinci basamakta bulunuyor. Üçüncü 3.61'le Duarte oldu. Davinson ise 3.06'yla 6. sırada.
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Süper Lig'de bu sezon en fazla hava topu kazanan savunma oyuncusu oldu.
Tecrübeli stoperin maç başına 4.52 hava topu ile zirvede yer aldığı sıralamada, 3.85'le Abdülkerim Bardakcı ikinci basamakta bulunuyor. Üçüncü 3.61'le Duarte oldu. Davinson ise 3.06'yla 6. sırada.
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