Galatasaray'ın hava kuvvetleri komutanı: Victor Nelsson

Galatasaray bu sezon hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın hava kuvvetleri komutanı: Victor Nelsson
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22 Mart 2024 11:05
Galatasaray'ın savunma oyuncuları bu sezon hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson da Süper Lig'de bu sezon en fazla hava topu kazanan savunma oyuncusu oldu.

Tecrübeli stoperin maç başına 4.52 hava topu ile zirvede yer aldığı sıralamada, 3.85'le Abdülkerim Bardakcı ikinci basamakta bulunuyor. Üçüncü 3.61'le Duarte oldu. Davinson ise 3.06'yla 6. sırada.

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