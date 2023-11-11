Galatasaray'ın 'Hatay' kabusu!

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet ile tanışamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Galatasaray'ın 'Hatay' kabusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2023 23:44
Son güncelleme 11 Kasım 2023 23:48
Galatasaray, Süper Lig'de şu ana dek Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele etmek hakkı kazanan Hatay temsilcisine karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmanda maç kazanamadı.

2020-2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 yenildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery