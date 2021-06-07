Galatasaray'ın gurbetçi hedefi: Eren Dinkci

Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi renklerine bağlamak için girişimlere başladı

, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'ın gurbetçi hedefi: Eren Dinkci
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07 Haziran 2021 11:54
Galatasaray, Werder Bremen'den Eren Dinkçi'yi transfer listesine dahil etti.

Yabancı sayısının düşmesiyle birlikte yerli havuzunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılı takımın, 198 yaşındaki golcü için Alman takımıyla görüştüğü bildirildi. Werder'in altyapısında forma giyen Eren, U19 Milli Takımı'na çağrılmıştı.

Eren Sami Dinkçi, santrafor bölgesinin yanı sıra kanat forvet olarak da görev yapabiliyor.

Eren bu sezon toplam 18 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı

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