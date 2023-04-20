Galatasaray'ın gündeminde sürpriz bir yıldız var: Orsic

Gelecek sezon Avrupa'da da ses getirmek isteyen ve transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.Sarı-Kırmızılılar'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic ile yakından ilgileniyor.30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu Ocak ayında Southampton'a transfer olsa da İngiltere'de bir türlü dikiş tutturamadı.İngiltere'ye uyum sağlayamayan ve bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilen (6 dakika) Orsic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Orsic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın tedrisatından geçen Mislav Orsic, 26 kez Hırvatistan Milli Takım formasını giydi, 2 kez fileleri havalandırdı.Kulüp kariyerinde 476 maça çıkan Orsic, 156 gol atarken 74 asist yaptı. Toplamda 230 gole katkıda bulundu.