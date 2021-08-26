Galatasaray'ın gündemi 'yerli kaleci!'

Yabancı sınırlaması sebebiyle zaman zaman yerli kaleci ile ligde mücadele edeceklerini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Türk kaleciler belli oldu.



8+6 şeklinde düzenlenen yabancı oyuncu sınırlaması sonrası Süper Lig kulüpleri kadrolarındaki yerli oyuncu kalitesini artırmak için harekete geçerken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de zaman zaman ligde Muslera'yı kesip yerli kaleci ile sahaya çıkabileceklerini söyledi.



Terim'in isteği doğrultusunda yerli kaleci arayışı içinde olan Galatasaray'ın ilk hedefinin Göztepeli İrfan Can Eğribayat olduğu, ancak 23 yaşındaki kaleci için kulübü Göztepe'nin 3 milyon Euro'ya yakın bir bonservis istediği belirtiliyor.



İrfan Can Eğribayat için bonservis problemi ile karşı karşıya olan Galatasaray'ın bir diğer kaleci adayı ise Bursaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Ataberk Dadakdeniz.



22 yaşındaki kaleciyi hazırda bekleten Galatasaray'ın İrfan Can'dan sonuç alınmaması durumunda Ataberk'e imza attırmayı hedeflediği öğrenildi.



