Karagümrük lige yeniden yükseldikten sonra Galatasaray'ın kâbusu olmuştu.



Kırmızı-Siyahlı ekiple 4 kez karşılaşan Cim Bom, sadece 1 kez kazandı, 2 beraberlik, 1 de yenilgi yaşadı ve 9 puan kaybetti. Dün akşamki maçla Aslan'ın kötü serisi sona erdi.



7 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE



Müsabakayı 7 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray karşılaşması için konuk takım taraftarına stat kapasitesinin yüzde 30'una denk gelen 22 bin kişilik yer ayrıldı. Galatasaray taraftarı, 7 bine yakın bileti alarak stada geldi.







