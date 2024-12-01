Galatasaray'ın gözü seride!

15 maçtır kaybeden Galatasaray, Eyüpspor maçında hata yapmayıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın gözü seride!
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01 Aralık 2024 11:08
Son güncelleme 01 Aralık 2024 11:09
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup ilerleyen Galatasaray, son 15 maçta hiç kaybetmedi. İki kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerleyen Okan Buruk'un ekibi, söz konusu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar son yenilgisini sezon başında Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş müsabakasında Young Boys'a karşı 1-0'lık sonuçla yaşamıştı. Galatasaray, ligde liderliği alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk 4 sırada yer bularak son derece başarılı bir grafiğe imza attı.

Süper Lig'de oynadığı 12 maçta da 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı Eyüpspor maçında da kayıp yaşamamak ve yoluna hatasız devam etmek istiyor. 



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