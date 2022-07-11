Galatasaray'ın gözü Gueye-PSG zirvesinde!

Galatasaray'da orta saha için en güçlü adaylardan biri olan İdrissa Gueye bugün kulübü Paris St. Germain ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, izni sora eren Senegalli yıldız futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunmasına karşın bugünkü görüşmenin ardından Fransız ekibiyle yollarının ayrılması bekleniyor.Galatasaray da bu zirvenin ardından 32 yaşındaki yıldız ismi bedelsiz almak üzere PSG ile masaya oturacak.Idrissa Gueye'nin 3 sezonda Fransız ekibi PSG ile çıktığı 111 resmi karşılaşmada 7 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.