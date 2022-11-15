Galatasaray'ın gözü Dünya Kupası'nda!

21 Kasım'da başlayacak olan 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Katar ev sahipliğindeki turnuva, ilk kez yaz yerine sonbahar ve kış başlangıcında oynanacak.



Dolayısıyla 18 Aralık'a kadar devam edecek olan organizasyon için liglere ara verildi. Her ne kadar bu süreçte lig maçları oynanmayacak olsa da özellikle Galatasaray , Süper Lig'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak kupayı en dikkatle takip edecek cepheler arasında yer alıyor.



Sarı-Kırmızılı kulüpte, özellikle 24 yaşındaki stoper Victor Nelsson'un Danimarka formasıyla sergileyeceği performans, tam da Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği şu dönemde, değerini büyük oranda katlayabilir.



Avrupa kulüplerinin kıskacındaki Nelsson'un Danimarka formasıyla göstereceği performans, bonservis değerini katlayabilir.



İlgiyi yeniden çekebilir



Aynı şekilde 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın Uruguay formasıyla ortaya koyacağı futbol da Avrupa devlerinin ilgisini yeniden üzerine çekebiir. Vatandaşı Muslera ise son kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olmanın heyecanı içerisinde. 35 yaşındaki Dries Mertens, turnuvanın favorilerinden Belçika'yı sırtlamaya çalışacak. Tecrübeli oyuncunun 1 yıl daha Galatasaray forması giymesi bekleniyor. Benfica'dan kiralanan Seferovic de İsviçre Milli Takımı'nın santrforu olarak Dünya Kupası'nda gol atmaya çalışacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ