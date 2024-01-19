Galatasaray'ın gözü Afrika Kupası'nda!

Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızı; Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech, Afrika Kupası'nda mücadele ediyordu. Önceki gün oynanan karşılaşmada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya ile 1-1 berabere kaldı.Fas, Tanzanya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Hakim Ziyech, ilk gol öncesinde frikiği kullandı, kaleciden dönen topu ise eski Beşiktaşlı Romain Saiss tamamladı. 30 yaşındaki oyuncu, 82 dakika sahada kalırken, başarılı bir performans sergiledi. Aslan'da inişli-çıkışlı bir futbol ortaya koyan Ziyech'in, nasıl bir form durumu ile takıma geri döneceği ise merak konusu.Aslan'ın forveti Bakambu ise Kongo ile maça 11'de başladı. 32 yaşındaki santrfor, takımının kaydettiği tek golde asist yapan isim oldu. Ancak sonrasında ise sakatlandı. 82. dakikada kenara alınan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemedi. Bakambu'nun sağlık durumuyla ilgili olarak ise net bir açıklama gelmedi. Kısa süre içerisinde Bakambu'nun, son durumu hakkında kulüp tarafından bir paylaşım yapılması bekleniyor.