Galatasaray'ın gözdesine Newcastle talip!

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Aliou Dieng ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



Mısır basınında yer alan habere göre sarı kırmızılıların uzun süredir takibinde olduğu Aliou Dieng'e İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United talip oldu.



Haberin detaylarında, Arap sermayesine satılan Newcastle'ın, Dieng transferi için resmi girişimlerde bulunacağı kaydedilirken, oyuncunun tavrı da belli oldu.



DIENG GİTMEK İSTİYOR

Galatasaray ile beraber bir Fransız ekibinin de talip olduğu bilinen Aliou Dieng, kulüp yönetimine "Gitmek istiyorum, transferimde kolaylık yapın." dedi.



G.SARAY'A BONSERVİSİ ÇOK GELMİŞTİ

Bilindiği üzere Al Ahly kulüp yönetimi, Aliou Dieng için 8 milyon dolar bonservis istemişti ve bu meblağ, Galatasaray'a fazla gelmişti. Sarı kırmızılılar, Dieng'i satın alma opsiyonlu kiralık istiyordu.





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